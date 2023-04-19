Beylikdüzü Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi sahnesinde bir etkinlik düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri bir etkinlik düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte, minik öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler büyük beğeni kazanırken, çocukların neşesine etkinliğe katılan velilerde eşlik etti.

“HER MAHALLEYİ EĞİTİM YUVASIYLA BULUŞTURUYORUZ”

Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi sahnesinde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, “Çocukların o pırıl pırıl yüreklerini uygar çağdaş eğitim düzeyiyle buluşturan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın, ilk günden itibaren ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ sözü ile çocuklara gösterdiği özeni biliyoruz. Beylikdüzü’nde her mahallede bir değil, iki ve üç kreşe çıkmak üzereyiz. Burada sizlerin göstermiş olduğu ilgi de bizlere azim ve kararlılık veriyor. Yapılan ve yapımı devam eden kreşler ile sizlerden gelen ilgi bizim kararlılığımızı daha çok artırıyor. Beylikdüzü’nde her mahalleyi eğitim yuvalarıyla buluşturuyoruz” ifadelerinikullandı.