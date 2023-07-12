Beylikdüzü Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirası olan yapıları geleceğe taşımaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü'nün tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkan Beylikdüzü Belediyesi, yeni bir çalışmayı daha hayata geçiriyor.

Gürpınar Mahallesi’ndeki Aşıklar Çeşmesi’nin bulunduğu alanda yer alan ve geçmişi 1900’lere kadar uzananahşap konut restore edilerek Mübadele Konutu olarak ilçeye kazandırılıyor. İstanbul 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından sanat tarihi raporu, rölöve ve restitüsyon projeleri onaylanan konutun, restorasyon projesinin de kabul edilmesiyle birlikte çalışmalar hızla başlayacak. Çevresiyle de bir bütün halinde ele alınacak ahşap konut, orijinal mimarisine ve özelliklerine dokunulmadan, aslına uygun bir biçimde onarılacak. Öte yandan konut ile Aşıklar Çeşmesi’nin arasında kalan alan, meydan şeklinde tasarlanarak halkın kullanabileceği bir sosyal alana dönüştürülecek. Mübadele Konutu olarak ilçeye kazandırılacak bu tarihi yapının içerisinde ayrıca sergi salonu, kütüphane ve sosyal alanlar da yer alacak.

Ahşap konutun yer aldığı alanda teknik incelemelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kent tarihi ve kültürünü korumak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Beylikdüzü’nün tarihi değerlerine sahip çıkan bir akılla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gürpınar Mahallemizde bulunan sivil mimarlık örneği tescilli ahşap konutu kamulaştırma yoluyla belediyemiz mülkiyetine aldık. Projemiz şu an kurulda, kurul onayını aldıktan sonra hızlıca imalatına başlayacağız. Burayı eski dokusuna uygun bir şekilde tasarlayacağız” ifadelerini kullandı.