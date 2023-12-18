Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin İstanbul Boğazı’nda yaptığı su ürünleri denetiminde boy yasaklarına aykırı olarak avlanan yaklaşık 9 ton istavrite ele geçirdi. Yasa dışı avcılığa göz açtırmayan ekipler, 2 ticari tekneye 107 bin 956 TL idari para cezası uygulandı.

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İstanbul Boğazı’nın Anadolu Kavağı ve Poyrazköy taraflarında yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik su ürünleri denetimi yapıldı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı T. C.S.G - 29 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından yapılan denetim de, 2 ticari teknede boy yasaklarına aykırı olarak avlandıkları tespit edilen yaklaşık 9 ton civarındaki 590 kutu istavrite el konuldu. Yasa dışı avcılığa göz açtırmayan ekipler, 2 ticari tekneye 107 bin 956 TL idari para cezası uygulandı. El konulan balıklar; İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

Kaynak: iha