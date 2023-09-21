İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında başlattığı ‘İstanbullu çiftçilere destek’ hizmetlerine, ücretsiz arpa ve yulaf tohumu dağıtımını başlattı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 yılında başlattığı İstanbullu üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal üretimden çekilen çiftçilere geri kazanmak amacıyla başlattığı desteklerine bir yenisini daha ekledi.

İBB tarihinde ilk kez, 1.982 çiftçiye, toplam maliyeti 18 milyon TL olan arpa ve yulaf tohumu dağıtımına başlandı. Dağıtım için Büyükçekmece Güzelce Kapalı Pazar’da düzenlenen tören; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tören için organize alanı dolduran çiftçiler, alkışlarla karşıladıkları İmamoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Dağıtım töreninde, sırasıyla; çiftçiler adına Soner Yılmaz Ereke, Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanı Sezgin Erçağ, Akgün ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“TEMEL AMACIMIZ; 16 MİLYONA EŞİT HİZMET SUNMAK”

Göreve geldikleri günden bu yana temel amaçlarının 16 milyon İstanbulluya eşit hizmet sunmak olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Burada özellikle şehre özen göstermeyi ve bu şehirde yaşayan insanlara saygı göstererek hizmet sunmayı elbette çok önemsiyorum. Bu anlayışla; şehrimizin yeşil alanlarından sosyal desteklere, altyapı yatırımlarından kentsel dönüşüme varıncaya kadar, insan hayatına dokunan bütün hizmetleri yerine getirme konusunda çözümler ürettik, projeler ürettik. Vatandaşlarımızın sıkıntı duyduğu her konuya dahil olduk” dedi. İstanbul’a, daha önce İBB bünyesinde hiç olmayan kreşler ve öğrenci yurtları kazandırdıkları bilgilerini paylaşan İmamoğlu, kent sınırları içinde üretim yapan çiftçilere, balıkçılara ve arıcılara verdikleri karşılıksız desteklerden örnekler verdi. İktidar kanadından gelen, “Seçilirlerse sosyal yardımları kesecekler” kara propagandasını boşa çıkardıklarını aktaran İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmetler ağıyla, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sunduğu desteği, tam 5 katına çıkarttık. Yani, ‘Yardımları keserler, size yardım etmezler’ diyerek, sanki kendi ceplerinden bir lütufmuş gibi yardım ettiklerini anlatanların yerine, veren elin alan eli görmediği, inancımıza, kültürümüze, ananelerimize uygun bir şekilde insanlarımızın ihtiyaçlarına koşan, onlara destek olan ve bu desteği tam 5 katına çıkaran bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduk” diye konuştu.

“EN ÇOK GURURLANDIĞIMIZ HİZMETLERDEN BİRİSİNİ İSTANBUL'DA HAYATA GEÇİRDİK”

Ekonomik kriz nedeniyle üretim yapamaz hale gelen çiftçilere destek olmak yola çıktıklarını belirten İmamoğlu, “Ekonomik krizin derinden etkilediği çiftçilerimizin, çiftçilik yapmayı bile bıraktığı bir dönemde, ‘Biz, İstanbul'un tarımsal alanlarını nasıl güçlendirebiliriz? Çiftçilik yapmak isteyen, İstanbul'un topraklarını yeşertmek isteyen hemşehrilerimize nasıl destek olabiliriz’ diye baktık. Ve, ‘Biz buradayız’ diyerek, İBB olarak iki 2020 yılından bu yana İstanbul'un çiftçilerine destek olmaya başladık. Gerçekten en çok gururlandığımız hizmetlerden birisini İstanbul'da hayata geçirdik. Gerçekten mutluyuz, gerçekten onurluyuz ve gururluyuz. Bizim de bu hizmet sürecine eşlik eden tarım kooperatiflerimize, çiftçilerimize, bu iş birliğini sunan çok kıymetli arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize, bizimle iş birliği içinde olan çok değerli ilçe belediyelerimize, başkanlarımıza ve aynı zamanda geçmişte de tarıma verdiği mesleki meslekle beraber, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki görevinden önce bir arada olduğum ve bu süreci başından beri beraber dokuduğumuz, ördüğümüz çok sevgili Sayın Gökhan Günaydın'a da hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalar sonrasında Günaydın, İmamoğlu, Akgün ve beraberlerindeki heyet, önce İstanbul genelinde üretim yapan bin 82 çiftçiye ulaştırılacak, toplam maliyeti 18 milyon TL olan arpa ve yulaf tohumu dağıtımını başlattı, ardından da Büyükçekmece Belediyesi Tarım Market Açılışı’nı gerçekleştirdi.

Başkan İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Ulaş Mahallesi’ne geçerek, tamamlandığında, maraton mesafesi olan 42,195 kilometrelik bir parkura kavuşacak Büyükçekmece Göl Kenarı Yürüyüş Alanı’nda incelemelerde bulundu.