İstanbul'da Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak işletmeyi yıkmak için bölgeye giden İBB ekipleri saldırıya uğradı. İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten darp edildi. Gülten hastaneye kaldırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Salacak sahilini kaçak yapılardan temizlemek için aylardır mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak kafeyi yıkmak için harekete geçti.

Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Büyükşehir Belediyesi Encümeninin yıkım kararı ve mahkemenin İBB’yi haklı bulması üzerine yasal görevlerini yapmak için harekete geçen ekipler saldırıya uğradı.

https://youtu.be/FScM3shKMUI

3 PERSONELİ DARP EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İmar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, görevlerini yerine getirirken mekan sahiplerinin önce sözlü, sonra da fiziki saldırısına uğradı. 3 personelin darp edildiği saldırıda, İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten ise yaralandı.

Saldırıda yüzünden yaralan Gülten, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Gülten, hastaneye kaldırılırken Büyükşehir Belediyesi, saldırıyla ilgili hukuki girişim başlattı.

Öte yandan yıkımın devam etmesi için Üsküdar Kaymakamlığı ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.