İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ Sürsürü Mahallesi’nde inşa ettikleri Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şantiyesinde, CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol ile birlikte incelemelerde bulundu.ELAZIĞ (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, kurum olarak inşasını üstlendikleri Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulunmak üzere, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte Elazığ’a geldi.

CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol’un eşlik ettiği İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Murat Yazıcı ve İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut tarafından bilgilendirildi.

İmamoğlu, inceleme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İnşaatını üstlendikleri Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nin Elazığ için önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Hatırlarsanız Elazığ depreminde yine burada ziyaretimiz olmuştu. Vekilimiz, sağ olsun büyük bir çalışmayla Elazığ'ı nasıl ayağa kaldırabilir ve memleketin her kurumu nasıl iş birliği yapabilir konusunda çaba gösteriyordu. Okulun teklifini bize getirdi. Biz kabul ettik. Ardından bu okulla ilgili bir proje süreci başlattık” dedi.

“SADECE BİR OKUL DEĞİL, BİR EĞİTİM KAMPÜSÜ”

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri sürecin ardından onay aldıklarını aktaran İmamoğlu, “Şu anda gördüğünüz bu okulun bir başka örneği yok. Bu bir tip proje değil. Genelde okullarda tip proje uygulaması yapılır ama bu okul, tam da buraya özenle çalışılmış çok kıymetli bir mimarımızın çalışması” diye konuştu. İBB Meclisi’nden oy birliğiyle çıkan kararın ardından 2022 Eylül itibariyle inşaata başladıklarını belirten İmamoğlu, gazetecilerin de sorularını şantiyede yanıtladı.

Başkan İmamoğlu, açıklamasında, “İddiayla söylüyorum; biz, 5 yıl bittiğinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü, en üretken, toplumuyla en iç içe, en demokratik bir yönetimi olduğumuzu, rakamlarıyla, istatistikleriyle ortaya koyacağız. Ben anlıyorum; bizi geçmiş 25 yılla kıyaslayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu durumlarını da kavrayabiliyorum. 25 yıldan sonra kaybettiği bir ilde, böylesi bir performansı gösteren ekibe bu kadar ok çevirmeleri, bu kadar eleştiri yoğunlaştırmaları gayet doğal. Ama biz tam tersine hem şehrimizde iş üretirken hem de ülkemizin her noktasında güzel hizmetler sunuyoruz” diye konuştu.

Toplam 17 bin 71 metrekarelik kapalı alanlı olacak okul yerleşkesinde; idari ofisler, 24 derslik ile 6 farklı disiplin altında toplam 30 atölye ve laboratuvar, 330 kişilik konferans salonu, yemekhane ve kantin ile bin 250 metrekarelik kapalı spor salonu yer alacak.