İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Babalar Günü’ne özel ‘destan’ temalı video hazırladı, başta şehit ve gazi babaları olmak üzere Türkiye’deki tüm babaların ‘Babalar Günü’ kutlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve emniyetin resmî sosyal medya hesaplarından da paylaşılan ‘Aile’ ve ‘Destan’ temalı görüntüler; FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimine İstanbul Polisinin kahramanca direniş gösterdiği şehrin kilit noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde (Boğaziçi Köprüsü) gece nöbet tutan bir Özel Harekat Polisi ile başlıyor.

Paylaşılan videonun en dikkat çekici sahnesi, polis çocuklarının, gecesini gündüzüne katarak kahramanca görev yapan babalarına duydukları özlemi yansıtırken, klipte gerçek polis ve ailesi rol alıyor. Emniyet mensubu ve eşi ile kızının rol aldığı görüntülerde, şehrin simgelerinden köprüde gece nöbet tutan bir Özel Harekat Polisinin cep telefonu çalıyor. Eşi tarafından arka arkaya aranan emniyet mensubu, nöbeti bir başka arkadaşına devredip telefonu açınca, onun sesini duymadan uyumayan kızına “Ne destanlar yazılır, memleket sevdasına!” sözleriyle sesleniyor. Duygusal klipteki video, nöbet sonunda evine dönen polisin uyuyan kızını öpmesi ile son bulurken, görsellerin bitiminde “Başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere tüm çocukların kahramanı babaların Babalar Günü kutlu olsun” notu düşülüyor. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan video büyük beğeni toplarken, şehit polisler ve evlatlarının da unutulmadığı gözlendi.