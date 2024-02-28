Başakşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen Valorant Turnuvası’nda İstanbul şampiyonu belli oldu. 10 bin 433 gencin kıyasıya yarıştığı turnuvada birincilik kupasını Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi kaldırdı.

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Başakşehir Belediyesi’nin 2017 yılında hayata geçirdiği gençlik oyunları 39 ilçedeki turnuvalarla devam ediyor. 10 bin 433 gencin kıyasıya yarıştığı İstanbul Valorant Turnuvası’nda şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesti.

Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde bulunan BASE E-spor Merkezi’nde düzenlenen final maçında Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi ile Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi karşı karşıya geldi. İlk oyunu kazanan Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi öğrencileri, skor avantajını diğer oyunlarda koruyamadı. İkinci ve üçüncü oyunda rakibine üstünlük sağlayan Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Valorant şampiyonu olmayı başardı.