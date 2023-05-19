İstanbul Havalimanı’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından organize edilen etkinlikle kutlandı. Kutlamada bando takımı korteji, yerli ve yabancı yolculardan büyük ilgi görürken havalimanı personeliyle yolculara Türk bayrağı dağıtıldı. Bazı yolcular kutlamaları cep telefonlarıyla kaydetti. Havalimanındaki dış hatlar terminalinde bulunan İstanbul yazısının önünde fotoğraf çekiminin ardından kutlamalar devam etti. Öte yandan, İstanbul Havalimanı’nda 19 Mayıs kutlamaları kapsamında tahta bacak, bando takımı, kurdele gösterisi ve 7 figürlü milli mücadele anıtı canlı heykeli yolcularla buluşacak.