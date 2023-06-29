Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İGA İstanbul Havalimanı’nda, bin 593 uçuş düzenlendi. 252 bin 364 yolcunun seyahat ettiği İGA İstanbul Havalimanı’nda ‘Tüm Zamanların Yolcu Rekoru’ kırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi ve Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla ‘yolcu sayılarında’ yeni bir rekora ulaştı.

25 Haziran 2023 Pazar günü İGA İstanbul Havalimanı’nda; toplam bin 593 uçuşa ve 252 bin 364 yolcuya ev sahipliği yapıldı. Açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan İGA İstanbul Havalimanı, ‘günlük yolcu sayısı rekorunu’ kırmayı başardı.

Ramazan Bayramı’nın son günü olan 23 Nisan 2023 tarihinde ise günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcuya ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı.