24 – 29 Ocak 2023 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak gerçekleşen ve Türk fuarcılık tarihinin en büyük fuarı olarak IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı, mobilya sektörünü iki ayrı fuar merkezinde buluşturdu. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)’nin desteklediği ve 53 üye markasıyla katılım sağladığı fuar, Mobilya Dernekleri Federasyonu desteği ile Tüyap Tüm Fuarcılık ve Mos Fuarcılık iş birliğiyle toplam 28 salonda gerçekleşti.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak toplam 28 salon 120.000 m2 ve 3000’in üzerinde markanın katılımıyla gerçekleşen IIFF 2023’te, 150’ye yakın ülkeden 20 binin üzerinde yabancı olmak üzere 140 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

“BU YILKİ İHRACAT HEDEFİ 6,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİNE ULAŞMAK”

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı “IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı, yurt içinden 107 bin, yurt dışındaki 138 ülkeden yaklaşık 14 bin olmak üzere toplam yaklaşık 122 bin ziyaretçiyi ağırladı. 850 katılımcı ve 3000’i aşkın markanın yer aldığı fuarda 3 milyar dolarlık iş bağlantısının temeli atıldı. Geçen sene hem yurt dışından hem de ülkemizden büyük ilgi gören fuarımıza bu yıl geçen yıla oranla daha büyük ilgi oldu. Mobilya sanayisi için çok önemli olan bu fuarda yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırladık ve yeni iş anlaşmalarına imza attık. Avrupa’nın en büyük ve Dünya’nın 3. büyük olan fuarında bu yıl 6,5 Milyar dolar olarak belirlediğimiz ihracat hedefimize önemli ölçüde ulaştık.

HEDEF DÜNYA’DA İLK 3’E GİRMEK

Türk Mobilya sektörünün son yıllarda sürdürdüğü gelişim potansiyelinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten MOSDER Başkanı Mustafa Balcı “Avrupa’da ve Dünyada ürünlerimiz, modellerimiz büyük ilgi görüyor. Her yıl katlayarak büyüyen Türk Mobilya sanayisinin bu hızla ve potansiyelini arttırdığı sürece en kısa zamanda dünya sıralamasında ilk 3 sıraya yerleşeceğine inanıyorum. Misafirlerimiz fuarda trend ve moda olacak 2023 yılının en modern-modüler, yatak-baza, bahçe mobilyaları, ofis-okul mobilyaları, aksesuar ve kumaş kategorilerindeki ürünleri İstanbul Fuar Merkezi’nde görebilecek. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ise modern-modüler mobilyalar, lüks mobilyalar ve çocuk genç odası mobilyaları kategorilerinde binlerce ürün çeşidini yakından inceleme fırsatı buldular” diyerek sözlerini noktaladı.