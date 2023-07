İstanbul'da Silivri Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Silivri’nin ilk çocuk kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve Etkinlik Alanı açılış töreni, İstanbul Valisi Davut Gül’ün teşrifleriyle gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların eğitimine yönelik yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi.

Yeni Mahalle Varnalı Caddesi’nde 480 metrekare alanda Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve Etkinlik Alanı inşa edildi. Silivri’nin ilk çocuk kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve Etkinlik Alanının içerisinde; okuma alanları, oyun odaları, sinema odası, müzik odası, resim odası, masal köşesi, atölyeler, etkinlik alanları ve çocuk oyun parkları bulunuyor. Kütüphane aynı zamanda; etkileşimli kitap okuma ve sanat etkinliği, boyama ve müzik atölyesi, el becerileri ve oyun atölyesi, dikkat, görsel ve algı etkinlikleri ile ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Pazartesi günleri hariç her gün saat 08.30-18.00 arasında faaliyet gösteriyor.

Açılışta konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes içindir diyerek Silivri’de yaşayan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın eğitimi, sağlığı, huzuru ve güvenliği için çalışıyor; tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle İstanbul’un en güzel ilçesi olan Silivri’mizin daha güzel, daha yaşanabilir hale getirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de 500 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve Etkinlik Alanımızın açılış töreninde bir aradayız. Bu vesileyle Türk müziğinin efsane ismi, Anadolu rock müzik kültürünün duayeni büyük usta, yeleli bozkurt Barış Manço’yu saygıyla anıyor, yüce Allah’ta rahmetler diliyorum. Kendisi, ‘Adam Olacak Çocuklar’ımızın Barış abisiydi. Televizyon programlarında çocuklarımıza arabanın arka koltuğunda oturmayı, dişlerini fırçalamayı, yemeklerinde 1 tane dahi pirinç tanesi bırakmamayı öğütlemiş, çocuklara şarkılarla öğütler vermişti. Hayatında Barış Manço’yu görmemiş çocuklarımız dahi kendisinin şarkılarını ezbere biliyor. Biz de çocuk kütüphanemize bunu düşünerek Barış Manço ismini vermeyi kararlaştırdık. Aramızda olan Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço şahsında bütün aileye en kalbi selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum.” diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, “Bugün saat 06.30’dan beri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, Silivri’de yapılan yatırımların bazılarını bize gezdirdi. Gördüğümüz şu Silivri adeta bir şantiyeye dönmüş. Silivri’de birlikte iş yapma kültürü var. Hayırseverleriyle, yerel yönetimleriyle, merkezi yönetimle, sivil toplum kuruluşlarıyla, vatandaşlarıyla, kimin ne imkânı varsa, ne katkı sunabiliyorsa adeta bir orkestra gibi Silivrililerin memnuniyetini ve yaşam kalitesini artırmak için bir çalışma var. Biz göreve geldiğimizden beri yaklaşık 40 günü geride bıraktık. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız toplantıda birkaç konuyu konuşmuştuk. Memnuniyetle gördüm ki bizim hayal ettiklerimizi, bizim yapılsın dediklerimizi aslında Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, Kaymakamımız ile birlikte hayata geçirmiş. Milli eğitimde 3 tane ana proje uygulansın istedik. Bir tanesi bütün okullarımızda okul spor kulübü kurmaktı ve bunu yazılı ve sözlü olarak arkadaşlarımıza söyledik. Yetenek taraması yapacağız ve her çocuğumuzun yeteneğine göre bir lisanslı sporcu olarak bir spor dalında spor yapmalarını sağlayacağız. Bir diğeri okullarımızda özellikle müzik öğretmenlerimizin de desteğiyle müzik sınıfları oluşturacağız. Her çocuğumuz mutlaka bir enstrüman çalmalarını istiyoruz. Bir diğer husus ise şöyle; bizim öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 40’ı ikili eğitim alıyor. İkili eğitim dediğimiz şu; sabahtan öğlene kadar başka öğrenciler okulu kullanıyor, öğleden sonra da bir başka öğrenci kullanıyor. Böyle olunca da öğrencilerimiz için sabah erken gelmek ve akşam geç gitmek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Teneffüs saatleri çok az oluyor. Çocuk yeterince eğitim alamayabiliyor. Bunu ortadan kaldırmak için Milli Eğitim Bakanlığımız olağanüstü bir bütçe harcıyor. Ama ne kadar bütçe harcarsanız harcayın genç nüfusumuz çok fazla ve nüfus her gün artıyor. Bizim hayırseverlerimize ihtiyacımız var. Dolayısıyla hayırseverlerin yapacağı okullar, kültür sanat tesisleri, spor tesisleri bizim bu yükümüzü bir nebze olsun üzerimizden kaldıracak. Bu sene de Cumhuriyetimizin 100. yılı. Hayırseverlerimizle birlikte 2. yüzyılda, Türkiye Yüzyılının başlangıcında daha güçlü olacağız. Bu vesileyle hayırseverleri sisteme dahil eden Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a, ona destek veren Silivri Kaymakamımıza ve Silivri’nin kalkınmasına destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.