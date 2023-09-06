Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Hatay’ın Kumlu ve Belen ilçelerinde eğitim gören 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencisi 4.100 çocuğa, okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti.İSTANBUL (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye arama kurtarma ekipleri, yardım tırları, çadır ve konteyner köylerle destek olan Silivri Belediyesi, şimdi de 2023-2024 eğitim öğretim yılı için anlamlı bir destekte bulundu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla yapılan çalışma neticesinde, “Acılar paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça çoğalır” sloganıyla Hatay’ın Kumlu ve Belen ilçelerinde eğitim gören 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencisi 4.100 çocuğa, okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye edildi. Kaymakamlık ve belediyeler ile koordineli olarak gerçekleştirilen proje kapsamında Başkan Yılmaz, Hataylı öğrencilere okul setlerini bizzat teslim etti.

Öğrenciler için hazırlanan setlerde; okul çantası, 10’lu el işi kâğıdı, 2’li pastel boya, 12’li sulu boya, 12’li defter kitap etiketi, A5 kareli defter, A5 çizgili defter, güzel yazı defteri, kalem açacağı (kalemtıraş), kalemlik, siyah kurşun kalem, kırmızı kurşun kalem, resim defteri, sayı sayma seti, silgi, stick yapıştırıcı gibi 1 yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler yer aldı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Hataylı öğrencilere okul çantaları ve kırtasiye malzemelerini dağıtmak için beraberindeki heyet ile birlikte bölgeye gitti. Hatay’ın Kumlu ilçesindeki Atatürk İlkokulu ve Doğu Ayrancı Köyü İlkokulunda, çanta ve kırtasiye setlerinin dağıtımına katılan Başkan Yılmaz, öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Volkan Yılmaz daha sonra MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve MHP Hatay İl Başkanı Mehmet Fevzi Aktay ile birlikte Belen Kıcı Köyü İlk ve Ortaokulu ile Belen Şevket Çalışkan İlk ve Ortaokulunda çocuklara okul setlerini hediye etti.