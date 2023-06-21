İstanbul’da tatilcilerin yaz aylarında en çok ilgi gösterdiği ilçelerinden biri olan Silivri’de plajlar yaz sezonuna hazırlandıİSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “İnsana Yatırım” vizyonu doğrultusunda ilçeye kazandırılan halk plajlarında bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

İstanbul’da tatilcilerin yaz aylarında en çok ilgi gösterdiği ilçelerden biri olan Silivri’de bulunan Selimpaşa ücretsiz Kadınlar Plajı ve Kumluk Halk Plajı, yapılan çalışmaların ardından hem Silivrililere hem de çevre il ve ilçelerden gelen tatilcilere hizmet vermeye başladı.

İstanbul’un kadınlara özel tek plajı olma özelliğini taşıyan Selimpaşa Kadınlar Plajında yaz sezonu boyunca şezlong ve şemsiyeler ücretsiz şekilde hizmet verirken, Kumluk mevki Halk Plajında ise 1 şemsiye 2 şezlong 30 TL karşılığında vatandaşların kullanıma sunuluyor.