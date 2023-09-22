Şişli Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde önemli bir açılışa imza attı.İSTANBUL (İGFA) -Şişli Belediyesi, Alzheimer hastaları ve yakınlarına destek amacıyla Türkiye'de yerel yönetimler arasında tek ruhsatlı Alzheimer Gündüz Bakım Evi’ni Şişlililerin hizmetine sundu. Alzheimer Gündüz Bakım Evi haftada 5 gün ücretsiz hizmet verecek.

Alzheimer Gündüz Bakım Evi, 2020 yılında 8. kez düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri'nde 'Sosyal Hizmetler' kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen Alzheimer Gündüz Bakım Evi ile Kuştepe Çocuk Gündüz Bakım Evi’nin açılış törenine; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in yanı sıra, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, uzman hekimler, alanda çalışan dernekler ve Şişlililer katıldı.

“ALZHEİMER HASTASI KOMŞULARIMIZIN HİZMETİNDE OLACAĞIZ”

Alzheimer Gündüz Bakım Evi’nin açılış töreninde konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin; Alzheimer hastalığı hakkında farkındalık yaratmak ve destek verenlerin mücadelesini ön plana çıkarmak amacıyla, merkezin yeni dönem açılışını 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Alzheimer Gündüz Bakın Evi’nin yanında yer alan binada hazırlanan, Şişli’nin 10. kreşi olan Kuştepe Çocuk Gündüz Bakım Evi de aynı gün açıldı. Kuştepe Gündüz Çocuk Bakım Evi’ni Kuştepe mahallesine kazandırmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Keskin, “Kuştepe Çocuk Gündüz Bakım Evi ve Alzheimer Gündüz Bakım Evi olmak üzere hem yaşlı hem de çocuk bakım evimiz yan yana bulunuyor. Kapsayıcı, sürdürülebilir kamusal alanlar ve hizmetler programı kapsamında, bu fikrimizi İsveç Lund Üniversitesi çok beğendi. Akademik olarak danışmanlık vereceklerini merkezlerimize destek olacaklarının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle önemli bir projenin yurt dışındaki okullardan destek görmesi bizleri heyecanlandırmakta ve çalışmalarımızın sınırlarını genişletmektedir” şeklinde açıklamada bulundu.