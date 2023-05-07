Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın onur yazarı olduğu 8. Kitap Fuarı, 29- Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında 120 yayınevi, tarih, kültür sanat, bilim dünyasının öne çıkan isimleri ile Türkiye’nin en sevilen 500 yazarını İstanbullularla buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar'da bu yıl 8'incisi düzenlenen kitap fuarına büyük ilgi vardı. Fuar ziyaretçi sayısı 9 günde 250 bini geçti.

Fuarda, 500 yazar, 120 yayınevi İstanbullularla buluştu, 840 etkinlik düzenlendi.

Türk Tarihçi, Yazar, Akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından açılışı yapılan 8. kitap fuarı, tüm İstanbulluları kültür ve edebiyat yolculuğuna çıkardı.

Hayata geçirdiği etkinliklerle Üsküdar’ı İstanbul’un kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı’nın 8.’si sona erdi. Fuar, 9 gün süresince kültür- sanat, tarih, bilim ve kitap dünyasının en çok takip edilen isimlerini İstanbullularla buluşturdu.

Fuarın en güzel fotoğrafını çekene sürpriz hediyeler verildi.