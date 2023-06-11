İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, halk ozanı ve şair Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı anısına 'Her Neye Bakarsam Sen Varsın Orda' sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi tarafından halk ozanı ve şair Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı anısına "Her Neye Bakarsam Sen Varsın Orda" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Erkan Doğanay küratörlüğünde düzenlenen sergide, Aşık Veysel'in yaşamı ve sanat yolculuğundan kesitler yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Üsküdar Belediyesinin kültür sanat faaliyetlerinin memnun edici olduğunu, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun abidevi bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Demircan, Aşık Veysel'in duygu dünyasında Türk-İslam felsefesinin anlaşılabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aşık Veysel böylesine büyük bir şahsiyet. Aşıklık nedir onu anlamak lazım. Tasavvufta insan ruh, beden ve akıldır. Bir insanın aklı sadece duyuları ve hazlarıyla çalışıyorsa o materyalisttir. Bir insanın aklı sadece vicdanıyla çalışıyorsa idealisttir ama yine de eksiktir. Önemli olan çift kanatlı olabilmektir. Ruhumuzun derinliklerinden işittiğimiz sesle eylemlerimizi ve hareketlerimizi yönlendirebiliyor muyuz? İşte Aşık Veysel'i sıradan bir şairden farklı kılan hadiseye sadece duyuları ve hazları üzerinden bakmaması ve vicdanının sesini dinlemesidir.”

Serginin 4 Temmuz'a kadar ziyaret edilebileceği kaydedildi.