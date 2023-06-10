İBB’ye bağlı İstanbul Vakfı, Kurban Bayramı Bağış Kampanyasını başlattı. Dini vecibelere uygun, hijyenik ortamda kesilen kurbanlar, evlerine hiç et girmeyen binlerce aileyi sevindirecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı’nın, bu yıl 4. kez düzenlediği Kurban Bayramı Bağış Kampanyası başladı. İnternet üzerinden başvuru yöntemiyle yapılan kampanyaya katılmak isteyenler, https://istanbulvakfi.istanbul sitesi üzerinden bağışta bulunabiliyor. İstanbul Valiliği’nin (23-678) numaralı yardım toplama iznine istinaden başlatılan kampanyada kurban hisse bedeli 8.950 TL olarak belirlendi. Kampanya, 27 Haziran 2023 (Arife günü) saat 11.00’e kadar sürecek. Kurban Bağış Kampanyası ile bilgilere İstanbul Vakfı web sitesinden ulaşılabiliyor.

KESİMLER NOTER HUZURUNDA YAPILIYOR

Bayramın ilk günü, vekaleti alınan bağışçıların kurban kesim işlemine başlanacak. Kurbanlar, her yıl olduğu gibi dini vecibelere uygun, hijyenik ortamda, veteriner hekimlerin gözetiminde kesilecek. Bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam edecek kesim işlemleri noter huzurunda görsel kayıt altına alınacak.

BİNLERCE İHTİYAÇ SAHİBİ SEVİNECEK

Kesimin tamamlanmasının ardından 3 gün dinlendirilen etler, kuşbaşı olarak pişirilip konserve haline getirilecek. Geçtiğimiz yıl kurban işlemlerine eklenen kolojenli et suyu, işkembe ve kelle paça çorbası üretimi bu sene de gerçekleştirilecek. Kurban derilerinin satışından elde edilen gelir eğitime destek olarak kullanılacak.

İstanbul Vakfı, geçtiğimiz yılki bağışlarla 700 bin aileye konserve ve 80 bin 500 çocuklu aileye de et suyu (katkısız kolojen), işkembe ve kelle paça çorbası ulaştırdı.