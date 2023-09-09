Yeni eğitim öğretim yılı için öğrenci servislerinden kantin denetimleri ve emniyet tedbirlerine tüm hazırlıklar İstanbul Valiliği koordinasyonunda tamamlandı. 2 milyon 922 bin 96 öğrencinin ders başı yapacağı İstanbul’da Valilik, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sağlıklı bir şekilde başlaması için alınan tedbirleri açıkladı.

2023 - 2024 Eğitim - Öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. İstanbul’daki 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen 104 bin 745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacak.

Kitaplar hazır, öğretmenler hazır

Öğrenciler bu yıl da sınıflara geldiğinde, ders kitaplarını sıralarında hazır bulacak. İstanbul’daki öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan 25 milyon 243 bin 334 kitabın okullara dağıtımı tamamlandı. 181 bin 831 Öğretmenin görev yapacağı İstanbul’da okul derecelerine göre öğrenci dağılım sayıları ise şöyle:

Kreş: 176 bin 580, Anaokulu: 195 bin 392, İlkokul: 951 bin 569, Ortaokul: 837 bin 056, Lise: 761 bin 499

Kantin ve yemekhanelerde üçlü denetim

İstanbul genelinde 3 bin 135 okul kantini, 4 bin 55 de eğitim kurumu yemekhanesi olmak üzere toplam 7 bin 210 işletme faaliyet gösteriyor. Öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve obeziteyle mücadele çerçevesinde okul kantinleri, yemekhaneler ve okul çevrelerinde bulunan kafe, lokanta ve restoran denetimleri sıklaştırılarak devam edecek.

Bu çerçevede ilk denetim mekanizması, kaymakamlıklar tarafından oluşturuluyor. Sağlık, Tarım ve ilgili meslek odası yetkililerinden oluşan komisyon belirli periyotlarda denetim gerçekleştirecek. Bu komisyonun çalışmalarına ek olarak, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de okul kantinlerinde ve belirlenen alanlarda düzenli denetimler yapacak.

Kantin Ve Yemekhaneleri Okul Müdürleri de denetleyecek

Kantin denetimi konusunda önemli mekanizmalardan biri de okul müdürlüklerinin oluşturacağı kantin denetim komisyonları olacak. Bu komisyonlar da düzenli olarak kantinleri denetleyerek, çocukların sağlıklı beslenmeleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlayacak.

İstanbul polisi çocukların güvenliği için sahada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de okul çevrelerinin güvenliği için sahada olacak. Okullara yönelik koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri çerçevesinde yapılan planlamada toplam bin 182 emniyet görevlisi eğitim öğretim yılı boyunca, sivil ve resmi uygulama yöntemleriyle öğrencilerin güvenliğini sağlayacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ayrıca İstanbul genelinde 810 ekiple servis araçlarına yönelik düzenli uygulama yapacak.

Mobil okul timleri görev başında

Sivil ve resmi denetimlerin yanı sıra M.O.T. (Mobil Okul Timleri) ekipleri de yeni eğitim öğretim yılında sahada olmaya devam edecek. Bu ekipler okul yöneticileri ile iletişim halinde olarak okul ve çevrelerinde etkin bir denetim mekanizması oluşturacak. M. O. T. Ekipleri, yapacakları anlık uygulamalarla okul çevrelerinin güvenliğini sağlayacak.

İstanbul Emniyeti, Çocuk - Asayiş - Trafik - Önleyici- Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ile M.O.T. ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm birimleriyle okul çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik uygulama yaparak okul çevrelerinin de güvenliğini sağlayacak.

Jandarma 148 timle çocukların güvenliğini sağlayacak

İl jandarma Komutanlığı, görev bölgesinde bulunan 165 okulun güvenliğini sağlamak için 412 personelden oluşan 148 tim oluşturdu. Asayiş, Trafik ve KOM ekipleri, düzenli olarak yapacağı denetimlerle jandarma bölgesindeki okulların güvenliğini sağlayacak.