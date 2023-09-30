İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada kentte çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği yönünde uyarıda bulunuldu. Valilik, ‘Sarı’ kodlu olarak verilen uyarıda etkili olacak olan kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması istenildi.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent için sarı kodlu uyarıda bulunularak, " Yağışların (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Pazar akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.