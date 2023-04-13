Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında rezerv şehirlerle ilgili hedeflenen planlamanın detaylarını paylaştı. "Rezerv şehirler kuracağız" diyen Erdoğan, "İstanbul'a asla yeni bir nüfus gelmeyeceğinin mi anlaşılması gerektiğinin" sorulması üzerine "Asla gelmeyecek" yanıtını verdi.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak canlı yayınında gazetecilerin soruları yanıtladı.

İstanbul'da rezerv şehir kurulmasına ilişkin takvimlendirme olup olmadığı sorusuna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rezerv şehir derken herhalde siz Kanal İstanbul'un sağını solunu kastediyorsunuz. Şimdi Kanal İstanbul ile birlikte o rezerv şehirler meydana çıkacak. O rezerv şehirler meydana çıktığı anda yoğun şekilde oralarda konut inşaatları başlayacak. Bu kentsel dönüşümü kabul eden, örneğin Avcılar'da kabul eden vatandaşlarımıza biz o rezerv şehirlerden yer vereceğiz, onları oralara çekeceğiz" dedi.

"BU İŞİN AFFI OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imar affına ilişkin bir soruya ise "Bu işin affı olmaz." yanıtını verdi.

Rezerv şehirler konusunda "Yeni bir nüfus mu gelecek İstanbul'a?" sorusu üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlığı döneminde İstanbul'a girişlerle ilgili vize önerisini dile getirdiğini hatırlattı. Buna tepki gösterenlerin dünyayı tanımadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun Londra'da uygulandığını, şehre belli şartlarda girildiğini anlattı.

İstanbul'un o dönemde 8 milyon olan nüfusunun şimdi yaklaşık 16 milyona ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"O gün bunu söyleyenler şehircilik nedir, göç nedir, bunlardan haberleri yoktu ve o gün bizim iddialarımız şimdi haklılığı getirdi. Eğer bizim o zamanki dediklerimize saygı duyulmuş olsaydı, o günkü planlamalarımız çok daha güçlü olacaktı ve o planlamalar neticesinde de İstanbul'a gelenler önce 'İş buldun mu, gerçekten belli imkâna sahip misin, akraban vesairen var mı?' Bu şekilde sorularak gelecekti. Vizeye tabi oldukları için de öyle İstanbul'a herkes giremeyecekti. Ama şimdi öyle olmadı, rahatlıkla herkes İstanbul'a geliyor, giriyor. Dolayısıyla İstanbul'un nüfusu bu rakamlara ulaştı. Bir de kaçak yapılaşma çok ileri derecede, bu kaçak yapılaşma da tehdit ediyor. Bunları yaparken de maalesef zemin etütleri yapılmıyor veya yapanlar dikey mimariyle özellikle vurgun vuruyorlar, çünkü oradan rant elde edecekler, bunun adı rant ekonomisi ve buna tabii fırsat vermemek gerekiyor."

"Rezerv şehirler kuracağız." sözünden "İstanbul'a asla yeni bir nüfus gelmeyeceğinin mi anlaşılması gerektiğinin" sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asla gelmeyecek." ifadesini kullandı ve şöyle konuştu:

"Rezerv şehir şudur, mevcudu bir yerden bir yere naklederek o mevcudun da zemin tahlillerini yapıp oralara müdahale etmek. Şimdi biliyorsunuz, Avcılar aslında sağlam bir zemin değildir. Tehdit eden bir zemindir. Yani Avcılar'dan al Beylikdüzü vesaire o tarafa doğru oralar hep sıkıntılı yerlerdir. Zaten denize yakın bölgeler her zaman için çok çok sıkıntılı bölgeler."

"Oradaki nüfusu rezerv bölgeye taşıdığınızda Avcılar'a yeni bir nüfus gelmeyecek." denilmesine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayır. Gelebilir, şöyle gelebilir, yani siz orada hakikaten bütün zemin etütlerini vesaire yapmak suretiyle sağlam bir zemin Avcılar'da varsa -ki vardır- o sağlam zeminde bir yapılanmaya gider ve orada kentsel dönüşümü yaparsınız." açıklamasında bulundu.

"O zaman seyreltilecek oradaki nüfus." sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O kadar. Seyreltme zaten şart. Onu yaparsak kentimizi sağlama alırız." dedi.