İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, yapımı tamamlanan 5 kreşin toplu açılışını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocukları eşitlikte buluşturan, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinden hizmet veren 5 yeni Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nin daha düzenlenen törenle toplu açılışını yaptı.

Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun, İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dr. Dilek İmamoğlu tarafından ağırlandığı programa; milletvekilleri, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Millet İttifakı partilerinin Kadın Kolları temsilcileri de katılım gösterdi.

Törende yaptığı konuşmasına, “23 Nisan'ı geride bıraktık ama bizim için inşallah bayram hiç bitmeyecek. Bir bayram günü gibi, çünkü kreş açıyoruz” sözleriyle başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, “Kreş çocuklarımızın ülkemizin geleceği adına atılmış en değerli adımlardan birisidir. Onların dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki çocuklarla eşitlenmesi noktasında atılmış en çağdaş adımdır. Biz bu kreşleri Cumhuriyetin çocukları eşit ve adil şartlarda eğitim alabilmeleri için açıyoruz. Çünkü Cumhuriyet, her şeyden önce çocuklar için eşitlik ve adalet demektir. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği demektir. Bizden önce İstanbul'u 25 yıl yönetenlerin aklına tek bir kreş gelmemiştir. Eğitimde fırsat eşitliği gibi bir meseleyi de akıllarına getirmemişlerdir. Bunu sadece biz değil, istatistik diyor. Bazen karşılaştığımızda kreş hizmetimizden bahsederken bizden önce hiç kreş yok dediğimde onlar dahi inanmıyorlar. ‘Ya vardır’ diyorlar, yok diyorum, yok açmadılar. Kreş gibi yurt da açmadılar ama biz inşallah bunun sayısını daha da arttıracağız” diye konuştu.

Eğitimde fırsat eşitsizliğini ‘insanlık suçu’ olarak tanımlayan İmamoğlu, “Çocuklarımızın özgüvenli, iyi kalpli, demokrat bireyler olarak yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımızın her birisi güçlü olsun istiyoruz. Güçlü çocuklar, üretken nesiller yetiştirir. Güçlü çocuklar asla aldatılmayan nesiller yetiştirir” dedi.