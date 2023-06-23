İstanbul’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşların oluşturduğu araç trafiği başladı.

İstanbul’da Kurban Bayramı tatili öncesi Tuzla E-5 karayolu üzerinde trafik yoğunluğu başladı. Yarından itibaren başlayan Kurban Bayramı tatilini, tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugünden yola çıktı. Mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 64 olarak ölçümlendi.