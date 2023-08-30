İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri tarafından Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde araç girişine kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde İstanbul’da Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatıldı. Kutlamalarla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, trafiğe kapatılan yollar ve güzergahlar şu şekilde sıralandı:

"Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri, Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Hal Yolu güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Kapanan cadde ve bağlantı yollarına alternatif güzergahlar Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi olarak belirtildi.