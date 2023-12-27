Arnavutköy’de yağışlı havada eve gidemediklerini belirterek bindikleri taksisinin şoförünü ormanlık alana götürüp gasp eden şahıslar yakalandı.

Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde evine gitmek üzere yola çıkan bir taksi şoförünü durduran şahıslar, yağışlı hava nedeniyle eve gidemediklerini belirterek araca binmiş ve taksi şoförünü ormanlık alana götürerek gasp etmişti. Şahıslar taksiciyi gasp ettikten sonra olay yerinden kaçmış şoförün acil yardım butonuna basmasıyla olay yerine polis ve diğer taksiciler gelmişti. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sonucunda 2 gaspçıyı yakaladı. Yakalanan İsmail K. ve Yusuf H. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.