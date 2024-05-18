İstanbul’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında “Bir Ulus Uyanıyor” konseri gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. yılı onuruna, Uludağ İçecek Türk A.Ş. sponsorluğunda bestelenen “Bir Ulus Uyanıyor” adlı senfonik eser, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. Yıl dönümü çerçevesinde Cemal Reşit Rey Salonu’nda Oğuzhan Balcı’nın yönetiminde Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Konsere Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak, Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz ve çok sayıda davetli katıldı.

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak, “Yüzüncü yılın onuruna aile ve şirket olarak karar verdik. Senfonik bir eser ortaya konması için, Oğuzhan şefimize rica ettik. Bizi kırmadı, çok sağ olsun. Ortaya tam on bir bölümlük 1 saat 10 dakika süren ‘Bir Ulus Uyanıyor’ diye yüzüncü yılın onuruna uygun Ulu Önder Atatürk’e uygun, onun bu devleti, bu ülkeyi düşmandan kurtaran hakikaten bütün arkadaşlarına laik bir ortaya eser çıktı” dedi.

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Uludağ İçecek Türk A.Ş. olarak Cumhuriyet’in yüzüncü yılıyla ilgili bir eser siparişi vermiştik. Biz Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoruyuz 15 yıldan beri. Bursa’da ve Türkiye’de kültür, sanat ve sporda ciddi bu işin yanında olan bir kurumuz. Onun için 15 yıldan beri bu işin içindeyken yüzüncü yılda böyle bir keyifli bir proje geldi aklımıza. Oğuzhan Balcı’dan bunu rica ettik ve güzel bir eser besteledi bizim için. İlk prömiyeri geçen sene 19 Mayıs’ta Cumhuriyetin yüzüncü yılında Bursa’da oldu ve bundan sonra da bazı Devlet Senfoni Orkestraları ve bazı operalar bunu programına aldılar ve bugünde ikinci programını İstanbul’da. Yarın 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı ve Atatürk’ün bize armağan ettiği doğru yolda, çağdaş yolda giden bir yol. Onun için bizde bugün çok mutluyuz, bu akşam bu konseri Cemal Reşit Rey’de icra ediliyor ve bizde seyir etmeye geldik, onun için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz, “On bölümlük bir senfonik suit. Konuştuk senfoni orkestrasıyla, Oğuzhan Bey ile ve ilgili arkadaşlarla. En son şu kanaate vardık. Ne kadar güzel kapılar çalmışız ki müthiş, çok çok güzel bir eser, ağlamayan yok şuraya kadar size söyleyeyim. Mutlaka tavsiye edelim derim, mutlaka izlenilsin. Bir çok büyük şehirlerde tekrar tekrar çalınacak” diye konuştu.