İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu’nun test sürüşüne katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu’nun test sürüşü sırasında açıklamalarda bulundu.

2017 yılında ihale edip, 2018’de durdurulan hattı yüzde 4 ilerlemeyle teslim alıp, yüzde 76 oranında ilerleme sağladıkları bilgisini paylaşan Başkan İmamoğlu, iktidar kanadının birçok proje için “Biz başlattık” söyleminin sık sık dillendirdiğine dikkat çekti.

“Başlatmak maharet değil; işi yapmak, bitirmek, hizmete açmak maharet” diyen İmamoğlu, “Bu konudaki maharetimiz devam ediyor. Ben, ekip arkadaşlarıma, arka planda burada gözükmeyen herkese, emekçilere, yüklenicimize yürekten teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz ki milletimize hayırlı, çok faydalı bir işi tamamlamış olacağız” dedi.

“Sabiha Gökçen'e bağlantıyı Sayın Cumhurbaşkanı açarken, ‘Bizim yaptığımız projeye sahip çıkıyor’ dedi” hatırlatmasında bulunan Başkan İmamoğlu, “Biz öyle bir şey demedik. Kötü olan şu: Bizden o hattın parasını, neredeyse 1,5-2 senede bütçemizden keserek alıyorlar. Bize 1,5-2 senelik para bulsunlar bir yerden, biz İstanbul’un bütün metrolarını bitiririz 2 senede. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Parasını normalde 20-25 senede tahsil ettikleri diğer hatları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına Ekrem İmamoğlu geldikten sonra, değiştiriyorlar. Yapıp, bize devrettikleri projelerin 20-24 ayda parasını devralacak şekilde bir kararname ortaya koyuyorlar. Tam bir saçmalık. Yani bizi zora sokma işi. Kötü akıl, kötü niyet” ifadelerini kullandı.

İtibarlı sözün itibarlı işlerle olacağını ifade eden İmamoğlu, "Bizim itibarlı işlerimiz var. Sözümüz de onun arkasına eklenir. Biz bu silsileyi devam ettireceğiz. Bizi izlemeye devam etsin halkımız" diye konuştu.