Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğünde İBB İstanbul Vakfı çatısı altında hayata geçen Büyüt Hayallerini, özel bir projeye daha imza atıyor.İSTANBUL (İGFA) - Ekonomik, toplumsal ve sosyolojik engelleri kız çocuklarının önünden kaldırmak, eğitimlerini desteklemek için İstanbul Vakfı çatısı altında başlatılan Büyüt Hayallerini projesi, Cumhuriyet’in 100. yılı için resim yarışması düzenliyor. 6-14 yaş arasındaki tüm çocuklar, Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı için hayallerini çizmeye davet ediliyor.

Projeye 22 Ağustos 2023-25 Eylül 2023 tarihleri arasında gönderilen resimlerden seçilenler, 29 Ekim 2023 gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cumhuriyet’in 100. Yılı özel gösterisinde sergilenecek. Seçilen resimlerin sahibi çocuklar, aileleriyle birlikte bu özel gecede İstanbul’da misafir edilecek.

Başvuruların katılımcılar adına sadece ebeveynler veya yasal temsilcisi tarafından yapılabildiği projeyle ilgili detaylı bilgi ve başvuru sayfasına https://buyuthayallerini.com/cocuklar-ciziyor-hayaller-buyuyor/ adresinden ulaşılabilir.