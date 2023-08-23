İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Türkeli Feneri açıklarında bir tankerde meydana gelen makine arızası nedeniyle gemi trafiği, çift yön geçici olarak askıya alınmıştı. Saat 11.20 itibariyle ulaşıma yeniden açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında sabah saatlerinde makine arızası yaşayan GUANYIN adlı 244 metre boyundaki petrol tankeri gemi trafiğini iki saatliğine askıya almıştı.

KEGM ekipleri tarafından olay yerine Kılavuz Kaptan ile KURTARMA 7 ve 11 Römorkörleri ivedilikle sevk edilmiş, gemi trafiği, çift yön geçici olarak kapatılmıştı.

GUANYIN adlı tankerin arızasının giderilmesi ardından söz konusu gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine saat 11.20 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak açıldı.