Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, öğrencilerin okula ulaşımı önceliklendirilerek, yaya güvenliğinin ön planda tutulduğu pilot çalışma dün hayata geçirildi.İSTANBUL (İGFA) -Yürünebilir İstanbul için İBB harekete geçti. Çocukların okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını hedefleyen ‘Güvenli Okul’ projesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Büyükçekmece’de gerçekleştirildi. Güvenli Okul Sokakları projesinin uygulandığı ilk okul, Akçansa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu oldu.

Bölgenin ana caddelerle bağlantısı düşünülerek öncelikli olarak yaya güvenliği sorununu çözmek ve dezavantajlı grup olarak tanımlanan ilköğretim öğrencilerinin okula yürüyerek ulaşması hedeflendi. Proje kapsamında; ağır vasıtaların okul bölgesine girişinin engellenmesi ve gerekli uyarı panolarının konulması, kaldırımların ve dönüş kurplarının yaya güvenliği doğrultusunda genişletilmesi, okul bölgesinde farkındalığının artırılması ile bu bölgede araçların kontrollü olarak sokaklara giriş yapması, yaya alanlarının artırılması ve güvenli yaya ve okul bölgesinin oluşturulması sağlandı. Prova uygulaması ile 320 metrekare alan paylaşımlı sokak olarak, kaldırım harici 120 metrekare alan ise yaya alanı olarak bölgeye kazandırıldı.

ÖĞRENCİLERE TRAFİK VE İLERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında dün açılışı gerçekleştirilen güvenli okul projesi etkinliklerinde Trafik Şube Müdürlüğü tarafından okul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından ise İleri Dönüşüm Atölyesi düzenlendi.