İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç kıyılarındaki canlılığa renk katacak Haliç Su Sporları Merkezi’ni, uluslararası kürek yarışları eşliğinde açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç Su Sporları Merkezi’ni, İletişim Koordinatörlüğü ve Spor İstanbul iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’yla açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, renkli görüntülerle hizmete giren merkezin açılışında birer konuşma yaptı. Haliç’in tarihi ve coğrafi konumu nedeniyle önemli bir nokta olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Haliç'i tertemiz, masmavi sularıyla ve yemyeşil kıyılarıyla birleştirmek ve buluşturmak, bizim en önemli sorumluluğumuz oldu. Geçtiğimiz dört yıl içerisinde, Haliç yoğunluklu çok fazla işimiz var. Bu işlerimizin her birisinin meyvelerini almaya başladık ve önümüzdeki süreçte de almaya devam edeceğiz. Haliç'i, hak ettiği öneme dönük bir faaliyet sahası haline dönüştürüyoruz. Ve cazibe merkezi olacağından hiç şüphemiz yok” dedi.

TESİSLE İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aralarında kürek sporunun da olduğu amatör branşlara önem verdiğine dikkat çeken İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul'da, su sporlarıyla ilgilenen 80’e yakın kulübümüz var. Her kulübümüzle ilişki içerisinde olacağız. Tesiste, 174 kano kapasiteli bir kayıkhane de var. Çok faaliyet sahası var. Fitness salonu var. Konferans salonu var, hakem kuleleri var. Eğitmen odası, soyunma odalarının yer aldığı bir bölümü söz konusu. Yine burada, bu güzel alanda, özellikle bu kulübün ve bu sahanın çok kıymetli fertleri, üyeleri, kulüpleri, yöneticileri, sporcuları, bu bahsettiğim salonlardan faydalanmalarının yanı sıra, bu güzel tesise gelip, yine belediyemizin kurumu olan Beltur’dan sağlıklı beslenmeleri ve çay kahve içmelerini de diliyoruz elbette. 5 adet Butik Su Sporu Merkezi’mizin de yapım aşamasında olduğunu, İstanbul'a kazandırmak için çalıştığımızı duyurmak isterim. İlk etapta Avcılar, Beyoğlu, Tuzla, Bostancı ve Florya'da yapımına başlanan tesisler; yelken, kano, kürek kulüplerimiz tarafından antrenman amaçlı olarak da kullanılabilecek. İstanbul'da, su sporlarıyla ilgili kulüplerimizin buralardan en etkin şekilde faydalanmalarını da özenli bir şekilde destekleyeceğiz.”

“İSTANBUL’A ‘OLİMPİZM RUHU’ KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin su sporlarında hak ettiği yerde olmadığını herkesin bildiğini dile getiren İmamoğlu, “Bu branşlarda hak ettiği yeri elde etmediği takdirde, olimpiyatlarla ilgili hedef koyduğumuz İstanbul'umuzun ne yazık ki oraya erişmesinin mümkün olmadığını da biliyoruz. Evet; çok güzel tesisler yapıldı. Yapmaya devam ediyoruz. Bu da onlardan birisi. Ama bilelim ki, tesislerle ‘olimpizm ruhu’ elde edilmiyor. Tesislerle olimpiyat kazanılmıyor ya da olimpiyat ev sahipliği yapılamıyor. Bu bir spor bilinci meselesi. Sporun centilmenlikle, sporun insana verdiği değerle, önemle, ‘önce insan’ diyen anlayışıyla bir kültür olarak yaygınlaşmasını her şeyin önünde tutuyoruz. İstanbul’a olimpizm ruhunu kazandırmak ve 16 milyon insanının sportmence yaşam sürdüğü bir kent haline getirmek, öncelikli hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.

“FESHANE’Yİ 22 HAZİRAN’DA AÇIYORUZ”

İmamoğlu, “Haliç’te, tam karşımızda duran Feshane'nin, dünya sanatına büyük bir ev sahipliği yapacağı şekliyle, 22 Haziran'da açılışını yapacağımızı da buradan müjdelemek istiyorum” dedi.