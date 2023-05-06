İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların Hıdırellez coşkusuna ortak oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından Yenikapı’da düzenlenen “Hıdırellez Etkinliği”nde konuştu. Hıdırellez’in baharın müjdecisi olduğunu belirten İmamoğlu, “Biraz yağışlı ama baharın bereketi, normal. Hava güzel, fena değil. Ama esas olan, siz güzelsiniz. Bahar gibi güzel, bahar gibi umutlu. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun. Dualarınız kabul, dilekleriniz gerçek olsun. Benim gönlümün dileği (eşi Dilek İmamoğlu’nu kastederek) gerçek olmuştu zaten. Ben diledim ve oldu. İnşallah şimdi daha büyük dileğimiz var. Tüm seven gönüller buluşur inşallah. İnşallah herkes mutluluğu bulur” dedi.

“SİZE VERDİĞİMİZ ÜÇ SÖZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ”

“Hıdırellez, kardeşliğin ve bereketin bayramı” diyen İmamoğlu, “Çok yakışıyor. Hele hele çocuklara çok yakışıyor. Gençlere, güzel hanımefendilere, yakışıklı beyefendilere çok yakışıyor. Baharın ve umudun bayramıdır Hıdırellez. Coşkunuz daim olsun. Ne güzel Ramazan Bayramı 23 Nisan, Hıdırellez… Bayramların coşkusu, bayramların umuduyla birlikteyiz. Ama bir yandan da çok önemli bir seçime gidiyoruz. 14 Mayıs'ı da inşallah bir demokrasi ve adalet bayramı olarak hep birlikte yaşayalım. Çünkü, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve bizler, size verdiğimiz üç sözü yerine getireceğiz. Bu üç sözü iyi belleyin. Çünkü bu üç sözü veremeyen, verip de tutamayan yöneticiden kimseye hayır gelmez” şeklinde konuştu.

“KENDİMİZ İÇİN NE İSTİYORSAK, HERKES İÇİN AYNISINI İSTEYECEĞİZ”

“Bu üç söz, bizim için bu millete namus sözüdür” diyen İmamoğlu, “Söz veriyoruz; kendimizi nasıl görüyorsak herkesi, milletimizin tamamını öyle göreceğiz. Söz veriyoruz; kendimiz için ne istiyorsak, herkes için aynısını isteyeceğiz. Kendimize yapılmasını istemediğimiz ne varsa, başkasına da yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu ülkede ‘ben devri’ bitecek, ‘biz dönemi’ başlayacak, biz. Milletçe biz, bu gök kubbe altında, bu memleket sınırları içerisinde yaşayan herkes, hepimiz… 15 Mayıs sabahı bambaşka bir güneş doğacak. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun. Her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Hıdırellez etkinliğinde sahne alan sanatçı Suzan Kardeş ve alanı dolduran İstanbullularla birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.

Gün boyu süren etkinliklerinin akşam bölümünde konuşan İmamoğlu, “Üç söz, bizim için bu millete namus sözüdür. Söz veriyoruz; kendimizi nasıl görüyorsak herkesi, milletimizin tamamını öyle göreceğiz. Söz veriyoruz; kendimiz için ne istiyorsak, herkes için aynısını isteyeceğiz. Kendimize yapılmasını istemediğimiz ne varsa, başkasına da yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu ülkede ‘ben devri’ bitecek, ‘biz dönemi’ başlayacak” dedi.