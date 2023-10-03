Kağıthane’de alkol aldıktan sonra aralarında kavga eden bir gruba bekçiler müdahale etmek istedi. Bekçilere küfür ve hakaret savurarak tehdit eden grup üst araması ve kimlik kontrolü yapılmak istenince de ortalık karıştı. Bekçilere kafa ve tekme atarak saldıran grup, takviye gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yaşananlar kameralara yansırken, ekip otosuna da kafa atarak zarar verip kendilerini yaralayan ve toplamda 36 suç kaydı olan 6 saldırgan gözaltına alındı.

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 00.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe’de meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan 6 kişilik bir grup, aralarında tartışmaya başladı. Şahıslar bağırarak kavga ederken vatandaşların ihbar üzerine olay yerine bekçiler sevk edildi. Kısa sürede gelen bekçiler, şahısları sessiz olmaları yönünde uyardı. Uyarıları dikkate almayan, üst araması ve kimlik kontrolünü yaptırmayan grup, bekçilere hakaret ve küfür ederek tehditler savurdu. Şahıslar ardından da bekçilere direnerek kaçmak istedi. Yaşanan arbede sonucunda şahıslar, bekçilere kafa ve tekme atarak saldırdı.

Bekçilere ve polis otosuna kafa attılar

Ortalığın bir anda karıştığı olayda, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Takviye ekiplerinin de gelmesi sonucu saldırgan 6 şahıs, etkisiz hale getirilerek kelepçelendi. Polis otosuna bindirilmek istenen şahıslar, kapıya kafa atarak hem kendilerini yaraladı hem de araca zarar verdi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Güçlükle gözaltına alınan Cengiz Y. (38), Ferdi E. (44), Onur A. (32), Abdullah E. (42), Onur K. (38) ve Volkan K. (45) ardından emniyete götürüldü.

Saldırganların toplam 36 suç kaydı çıktı

Şahısların “kumar”, “kasten yaralama”, “evden hırsızlık”, “uyuşturucu madde kullanmak”, “tehdit ve hakaret”, “mala zarar vermek”, “İşyerinden Kurumdan Hırsızlık”, “otodan hırsızlık”, “güveni kötüye kullanma”, “kişilerin huzur ve sükununu bozma” ve “başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma” suçlarından toplamda 36 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslara ise “görevli memura mukavemet”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “kamu malına zarar verme” ve “yalan beyan” suçlarından adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Kas hastası bir saldırgan hastanede

Öte yandan, şahıslardan Onur K.’nın ise “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” ve “Güveni Kötüye Kullanma” suçlarından arandığı belirlendi. Olayda yaralanan bekçiler darp raporu alırken, şahıslardan Onur A.’nın kas hastası olduğu için kaburgalarında kırık olduğu ve ciğerlerinde sönme olduğu öğrenildi. Yeditepe Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alınan Onur A.‘nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.