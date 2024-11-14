İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz Ekim ayında başlatılan ‘Kızlar Okusun Diye’ projesi sayesinde kız çocukları okula devam edebiliyor. Proje kapsamında 10 bin aileye 3 bin TL nakdi destek sağlanıyor. Bu sayede, projenin ilk ayında okula gidemeyen 15 kız çocuğu okulla yeniden buluştu. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kız çocuklarının iyi eğitim alabildiği, geleceğe umut ve güvenle bakabildiği bir İstanbul var etmek için çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verdiği “Sen Oku Diye” eğitim desteğinin ardından bu kez “Kızlar Okusun Diye” projesini hayata geçirdi. “Kızlar Okusun Diye” projesi kapsamında İstanbul’da ikamet eden ve ilkokula kayıt yaptırmış kız çocukları destekleniyor.

İstanbul’da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, hanede ilköğretim çağına gelmiş ve okul kaydı bulunan kız çocukları için 10 bin aileye 3 bin TL nakdi destek olmaya başladı.

PROJENİN İLK AYINDA 15 KIZ ÇOCUĞU OKULLA BULUŞTU

Bu kapsamda okul çağında olup ancak kaydı yapılmayan 15 kız çocuğu tespit edilirken, ailelerle yapılan görüşmeler sonucunda, maddi yetersizlikleri bulunan ailelere 3 bin TL nakdi destek ile kırtasiye malzemesi sağlandı.

Herhangi bir gerekçe göstermeksizin kız çocuklarını okula göndermeyen aileler içinse eğitim ihmal raporu hazırlayarak ilgili kurumlara bilgi verildi.