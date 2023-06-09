İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kültür ve sanatın bin bir rengiyle buluşturduğu Kültürsem kurslarında 2022-2023 dönemi yılsonu etkinlikleri sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kültürsem kültür ve sanat kurslarının, 2022-2023 dönemi sona erdi. Yıl boyunca 22 yetişkin, 10 çocuk olmak üzere toplamda 32 branşın yer aldığı kurslardan 15 bine yakın kişi faydalandı.

Ekim ayından bu yana; neyden gitara, dil kurslarından halk oyunlarına kadar pek çok dalda kendilerini geliştirme imkânı bulan kursiyerler, yılsonu etkinlikleriyle mezun oldu. Uzman eğitmenler eşliğinde dönemi başarıyla tamamlayan 5 bin 250 öğrenci, sahne gösterileri ve müzik dinletilerinin yanı sıra el emeği sergileriyle tam not aldı.

İlçe halkını kültür ve sanatla buluşturmak için aralıksız çalıştıklarının altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kültür ve sanatla iç içe bir Beylikdüzü yaratmak için ekip arkadaşlarımla birlikte hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Her yıl binlerce komşumuzun büyük ilgi gösterdiği Kültürsem kurslarının bir dönemini daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle emek veren tüm kursiyerlerimize ve çok değerli eğitmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Beylikdüzü kültür ve sanatın adresi olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.