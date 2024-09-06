İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un çeşitli ilçelerinde organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen "KUYU-22" operasyonu hakkında bilgi verdi. Operasyonlar kapsamında, Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli'de düzenlenen baskınlarda 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
- Sancaktepe'de, 24 Nisan 2024 tarihinde C.M. adlı iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği ve 25 Şubat 2024’te bu iş yerine el bombası atıldığı,
- Bağcılar'da 17 Temmuz 2024’te T.B. isimli iş yerine silahlı saldırı yapıldığı,
- Fatih'te, 20 Temmuz 2024 tarihinde F.O.Y. adlı iş yerinin hedef alındığı bir silahlı saldırı gerçekleştiği,
- Güngören'de 24 Temmuz 2024'te bir iş hanına yönelik silahlı saldırı düzenlendiği,
- Büyükçekmece'de 25 Temmuz 2024 tarihinde bir aracın kurşunlandığı,
- Başakşehir'de 9 Ağustos 2024'te K.R. isimli bir iş yerine silahlı saldırı yapıldığı,
- Sarıyer'de 12 Ağustos 2024 tarihinde hem bir araç hem de bir ikametin kurşunlandığı, ayrıca 27 Ağustos'ta bir iş yerine daha saldırı yapıldığı,
- Büyükçekmece’de, 20 Ağustos 2024 tarihinde Z.O. isimli iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve 23 Ağustos'ta bu iş yerine bir ses bombası atıldığı,
- Şişli'de ise 26 Ağustos 2024 tarihinde bir aracın kurşunlandığı tespit edildi.
Operasyonlar neticesinde yapılan aramalarda, 2 savunma tipi el bombası, 7 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah, 1 GPS takip cihazı, belirli miktarda uyuşturucu madde ve olaylarda kullanıldığı belirlenen çalıntı bir araç ele geçirildi.
Muhabir: ŞERİFE ÖZ