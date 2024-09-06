İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un çeşitli ilçelerinde organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen "KUYU-22" operasyonu hakkında bilgi verdi. Operasyonlar kapsamında, Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli'de düzenlenen baskınlarda 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

Sancaktepe'de, 24 Nisan 2024 tarihinde C.M. adlı iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği ve 25 Şubat 2024’te bu iş yerine el bombası atıldığı,

Bağcılar'da 17 Temmuz 2024’te T.B. isimli iş yerine silahlı saldırı yapıldığı,

Fatih'te, 20 Temmuz 2024 tarihinde F.O.Y. adlı iş yerinin hedef alındığı bir silahlı saldırı gerçekleştiği,

Güngören'de 24 Temmuz 2024'te bir iş hanına yönelik silahlı saldırı düzenlendiği,

Büyükçekmece'de 25 Temmuz 2024 tarihinde bir aracın kurşunlandığı,

Başakşehir'de 9 Ağustos 2024'te K.R. isimli bir iş yerine silahlı saldırı yapıldığı,

Sarıyer'de 12 Ağustos 2024 tarihinde hem bir araç hem de bir ikametin kurşunlandığı, ayrıca 27 Ağustos'ta bir iş yerine daha saldırı yapıldığı,

Büyükçekmece’de, 20 Ağustos 2024 tarihinde Z.O. isimli iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve 23 Ağustos'ta bu iş yerine bir ses bombası atıldığı,

Şişli'de ise 26 Ağustos 2024 tarihinde bir aracın kurşunlandığı tespit edildi.

Operasyonlar neticesinde yapılan aramalarda, 2 savunma tipi el bombası, 7 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah, 1 GPS takip cihazı, belirli miktarda uyuşturucu madde ve olaylarda kullanıldığı belirlenen çalıntı bir araç ele geçirildi.