Sarıyer’de lüks araçların park edildiği alan, tahliye edilmeyen yağmur sularıyla doldu. Sıfır kilometre araçlar kısmen suya gömülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Sarıyer Ayazağa’da Vadi İstanbul’un karşısındaki bir şantiye alanında yer alan Chery marka sıfır kilometre araçlar, sağanak yağışla birlikte park alanında sular altında kaldı. Şantiyedeki bir kepçenin gider açmasının ardından araçların bulunduğu alandaki su boşaltıldı. Lüks araçların hasar almadığı öğrenilirken, alanda görevli olduklarını iddia eden 4 kişi olayın duyulmaması için basın mensuplarına tehdit ederek hakaretlerde bulundu.