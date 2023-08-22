İmamoğlu yönetiminin 2019’da göreve geldiğinde neredeyse sıfır (0) düzeyinde teslim alınan Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'ndaki imalat seviyesi, çalışmalar sonucunda yüzde 50,8 oranına ulaştı. Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu’nun 1. Etap (Pendik Merkez- Kaynarca Merkez-Fevzi Çakmak Hattı) ihalesini yaparak başlattığı çalışmalar için tören düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı TBM Kazısı Bitirme Töreni’nde konuştu.

Tünel kazmada kullanılan TBM’lerin (Tünel Açma Makinesi), 1. Etap’taki çalışmalarını tamamlaması nedeniyle bir tören düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki yönetimince 13 kilometrelik 9 istasyonlu 2 bağımsız metro hattından oluşan Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattını 2017’de başladığını anımsatan İmamoğlu, söz konusu hattı, binde 2 seviyesinde teslim alıp, yüzde 50,8 seviyesine taşıdıklarını söyledi.

Başkan İmamoğlu, “Biz, yerin altını demir ağlarla örerek, insanların yaşamını kolaylaştıran ulaşım hizmetini İstanbullularla buluşturmanın emin adımlarla yol yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. İşi erbabına, işi bilen insanlara, insanlarımızı ayırt etmeksizin yeteneklerine bakarak, onların bilgilerinden faydalanarak, bilginin önünde saygıyla eğilerek, yönetici olarak bilgiye hürmet göstererek devletimize faydalı hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Allah bu bakış açısıyla yolumuzu açık etsin. Bireysel bir yolculuk değil bu, milli bir yolculuktur. Millet adına yolculuktur. Ekonomiyi de bilene teslim edeceksin. Metroyu da bilene teslim edeceksin. Yol inşaatını da bilene teslim edeceksin” diye konuştu.

Törende Başkan İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul milletvekili Ali Gökçek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin birer konuşma yaptı.