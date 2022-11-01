Metro İstanbul’un işletmesini üstlendiği kent içi raylı sistem hatlarında yer alan toplam 35 ayrı ticari alan kiralanacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; “Metro İstanbul’un işletmesini üstlendiği kent içi raylı sistem hatlarında yer alan toplam 35 ayrı ticari alan kiralanacak.

Mağaza ve büfe alanları, ihale dokümanında belirlenen usul ve esaslara göre Metro İstanbul’a yapılacak ön yeterlilik başvurusu değerlendirmeleri akabinde yeterlik şartlarını sağlayan istekli firmalara elektronik teklif ve elektronik açık arttırma yoluyla iki oturum halinde kiraya verilecek. Ticari alanlar ile ilgili teknik bilgi talepleri için mudurluktica[email protected] e-posta adresi üzerinden irtibat kurulabilir.

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