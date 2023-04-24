Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İstanbul’da yüzyılın dönüşümü kapsamında, riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlar için başvurular 26 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Başvurular 29 Mayıs tarihine kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek" dedi.

İstanbul’da riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlar için başvurular 26 Nisan Çarşamba günü başlıyor. Başvurular 29 Mayıs tarihine kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek. ’Yarısı Bizden’ kampanyasına çok yoğun bir başvuru olacağını ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Bayramın birinci günü 100 bin rezerv konut için atılan temel sonrasında 200 bin konutun da yerinde dönüşümü için başvurular Çarşamba günü alınmaya başlayacak. İstanbul’da 5.9 milyon konut var. 1.5 milyon konut ise riskli. İstanbul’da şimdiye kadar yaklaşık 700 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı, 98 bin bağımsız birimin de kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. Her yıl 300 bin konutun yenilenmesi ile 5 yıllık sürede 6 milyonu aşkın vatandaşımızın daha sağlıklı ve güvenilir yapılara yerleştirilmesi hedefleniyor. Yarısı bizden kampanyası bu kapsamda çok büyük fırsatlar sunmuş olacak. Çok yoğun bir başvuru bekliyorum” dedi.

Nasıl başvuru yapılacak, süreç nasıl ilerleyecek?

Başvuru süreci ve işleyiş hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Binasını TOKİ eliyle kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek isteyen bağımsız bölüm malikleri e-devlet üzerinden 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Başvuru yapılırken rezerv alan veya yerinde şekliyle bir ayrım söz konusu olacak. Dönüşüme girecek konut sayısı 200 bini aşarsa kura çekilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Binalar bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlarca gelip incelenecek. Bu rapor riskli yapı tespit raporu çerçevesinde değerlendirilecek ve anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanarak, proje aşamasına geçilecek. Eğer 3’te 2 çoğunluk en geç 6 ay içinde kabul eder ve süreci ilerletmek isterse süreç başlamış olacak. Ruhsat alma ile beraber, bina boşaltılacak. TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci ile bina en geç 2 yıl içinde tamamlanacak. Bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı da yapılıyor olacak” dedi.

"10 yıl vade, yüzde 10 peşinat, 0.79 faiz ve yarısı devletten"

İki ayrı daire alternatifi ile vatandaşların dönüşüm sürecine dahil olabileceğini ifade eden Özelmacıklı, “Vatandaşlarımız için 100 m2 2+1 ve 120 m2 3+1 daire alternatifleri sunulacak. İnşaat maliyetinin m2 başına 15 bin TL olduğu kabul edilerek hazırlanan planlama çerçevesinde 100 m2 bir daire 1 milyon 500 bin TL, 120 m2 bir daire için de 1 milyon 800 bin TL’nin yarısı devlet tarafından karşılanıyor olacak. Kalan tutarlara ise yüzde 10 peşinat, 0,79 vade farkı ile, 2+1 için 5 bin 625 TL, 3+1 için de 6 bin 750 TL taksit ile ödeme kolaylıkları sağlanmış olacak. 10 yılda artışlar TÜFE’ye veya memur maaş katsayısına endeksli olarak artırılacak” diye konuştu.

"Dönüşüm müjdesi Gaziosmanpaşa’da verildi"

İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümü müjdesinin Gaziosmanpaşa’da verildiğini ifade eden Altın Emlak Gaziosmanpaşa temsilcisi Alper İşler’de “2012 yılında kentsel dönüşümün ilk başlangıcı yine ilçemizdeki Sarıgöl konutlarında başlamıştı. Şimdi de İstanbul müjdesi ilçemizde açıklandı. Gaziosmanpaşa’da 5 bin 375 bağımsız birimin dönüşüm süreci TOKİ ile koordineli bir şekilde yürütülüyor. Proje ile, İstanbul’un içindeki sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanlardaki binalar da yıkılıp, yeni yeşil ve sosyal donatı alanları inşa edilecek. Yeni toplanma alanları inşa edilecek. Bizler de bu bölgemizde bu dönüşüme şahitlik ediyoruz. İstanbul’dan başlayan bu süreç, ülkemizin 81 iline de yayılmış olacak” şeklinde konuştu.