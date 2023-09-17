İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli, resmi plakalı temizlik aracıyla önce vatandaşın aracına çarptı ardından sürücüyü ezdi. Aracı kullanan personel, olayda ayağından ağır yaralanan vatandaşın yardım çağrısına rağmen kaçarak uzaklaştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan vatandaşın sol ayağındaki 5 parmağı ameliyatla kesildi. Araç sürücüsü ile İBB personeli arasında yaşananlar araç içi kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Temmuz ayında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe’de yaşayan Celal Sönmez (31) arkadaşları ile buluşmak üzere aracıyla Şişli’ye gitti. Gece eve döneceği esnada aracı arıza veren Sönmez, otomobilini yol kenarına çekerek durumu bildirdiği araç arıza ekibini beklemeye başladı. O sırada yol temizleme görevi için resmi plakalı temizlik aracıyla caddeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli Yaşar Ö, Sönmez’den aracını çekmesini istedi. Celal Sönmez’den aldığı ‘aracım arıza yaptı servis bekliyorum’ cevabına sinirlenen personel, hakaretler savurarak temizlik aracına geri döndü ve ardından Sönmez’e ait otomobile çarptı. Aracı hasar alan Sönmez, otomobilinden inerek tutanak tutturmak için Yaşar Ö. ile konuşmak istedi. Olay yerinden kaçmak için aracı çalıştıran Yaşar Ö. hız yaptığı esnada 31 yaşındaki Celal Sönmez’i aracın altına alarak ezdi.

Yardım çığlıklarına duyarsız kaldı, kaçtı

Olayda ayaklarından ağır yaralanan Celal Sönmez, ‘ambulans çağır’ diyerek temizlik personeli Yaşar Ö’den yardım istese de şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Sönmez, geçirdiği 8 ameliyat sonrası sol ayağındaki 5 parmağını kaybetti. Sönmez ailesi konuyu yargıya taşıdı. Temizlik personeli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

“Yardım istedim ancak kendisi kaçmayı tercih etti”

Yaşanan olay sonrası sol ayağındaki 5 parmağını kaybeden Celal Sönmez, “Aracım arıza yapınca yol kenarına çekip dörtlülerimi yaktım ve araç arıza servisine durumu bildirdim. O esnada İBB’ye ait temizlik aracı arkama yanaşarak aracı oradan çekmemi istedi. Aracımı biraz daha öne aldım. Bir süre sonra araçtan inen temizlik personeli yanıma gelerek hakaret etmeye başladı. Aracına binerek otomobilime kasten çarptı. Ben de tutanak tutmak için kendisini durdurmak isteyince kasıtlı olarak aracı resmen üzerime sürdü, ezdi. Beni bu hale getirdi. Olay esnasında kendisinden ambulans çağırması için yardım istedim ancak kendisi kaçmayı tercih etti. 8 ameliyat geçirdim. Sol ayağımdaki 5 parmağımı kaybettim. Ayağımı kaybetme riskim hala devam ediyor. Bu şahıs daha ben hastaneden çıkmadan serbest bırakıldı. Benim hayatımı kararttı. Tek istediğim şey adalet" diye konuştu.