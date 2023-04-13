Küçükçekmece’de düzenlenen terör operasyonun detayları ortaya çıktı. Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan şahsın hücre evinden 600 ml sıvı başlatıcı, bomba yapımında kullanılan dumansız Barut, El yapımı bombalarda akım kaynağı olarak kullanılan Elektronik Devre Elemanları ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, TKP/ML(Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist) Silahlı Terör örgütü faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürütülen çalışmalarda çerçevesinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan Ü.Y. isimli şahsın Küçükçekmece’de olduğu belirlendi. 5 Nisan tarihinde Ü.Y. isimli şahsı yakalamak için operasyon düzenlendi. Bir adrese yapılan operasyon neticesinde Ü.Y. , A.H.A. , Ö.K. ve Ş.Y.B. isimli 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 2 adet Tabanca ve 36 adet fişek ve ele geçirildi. Yakalanan Ş.Y.B. ve Ö.K. isimli şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Ü.Y. ve A.H.A. isimli şahıslar 08.04.2023 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mühimmat saklamak için kullandığı hücre evi tespit edildi

Çalışmaların devamında, Ü.Y. isimli şahsın Esenyurt’ta bomba yapımı ve silah/mühimmat saklamak için kullandığı hücre evi tespit edildi. Adrese 10.04.2023 tarihinde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 250 gr ağırlığında hassas ve güçlü patlayıcı madde olan TATP, 600 ml sıvı başlatıcı olarak kullanılan Hidroklorik Asit, 30 gr ağırlığında bomba yapımında kullanılan Dumansız Barut, El yapımı bombalarda başlatıcı olarak kullanılan 57 adet Maytap Fitili ve 17 adet Tel Maytap, El yapımı bombalarda akım kaynağı olarak kullanılan Elektronik Devre Elemanları ele geçirildi.

Evi kiralayan şahıs yakalandı

Ayrıca, adreste yapılan incelemelerde evi kiralayan şahsın örgüt içerisinde faaliyet yürüten O.C. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Avcılar ve Büyükçekmece’de bulunan adreslerine yönelik 11.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda O.C. isimli şahıs yakalandı. Aramada, 3 adet tabanca ve şahsa ait dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda yakalanan Ş.Y.B. ve Ö.K. isimli şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Ü.Y. ve A.H.A. isimli şahıslar 08.04.2023 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.