İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır atıl durumda bulunan Mimar Sinan ürünü ‘Süleymaniye Sıra Dükkanları’nı, ‘İstanbul Tasarım Müzesi’ne dönüştürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kente değer katacak proje kapsamında, sanatçılar ve tasarımcılarla buluştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Müdürlüğü, kentin önemli kültürel miras alanlarından Mimar Sinan ürünü Süleymaniye sıra dükkanlarında titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarını tamamladı.



Şehrin asırlardır en köklü ticaret alanlarından biri olan, UNESCO Dünya Mirası alanında bulunmasına karşın yıllardır atıl kalan sıra dükkanlar, “İstanbul Tasarım Müzesi” olarak kapılarını açıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kente değer katacak proje kapsamında, sanatçılar ve tasarımcılarla buluştu. Saraçhane’deki ana yerleşkesindeki başkanlık katında gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan İmamoğlu, “Şehrimizin sanat ve tasarım alanında öne çıkan işlerini, her zaman en ön vitrinde tutma çabası içerisindeyiz. Siz kıymetli sanatçılarımızla, tasarımcılarımızla birlikte, şehrimizin kültürel mirasına çok özel işler bırakacağımızdan hiç kuşkumuz yok” dedi.

“UZUN ZAMANDIR ATIL DURUMDAYDI”

Süleymaniye Camii ve Külliyesi’ni, “İstanbul'un en haşmetli ve en güzel noktalarından birisi” olarak niteleyen İmamoğlu, “İçine girdiğinizde etkilenmemek mümkün değil. Burası, İstanbul'da, UNESCO tarafından 1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne kabul edilen dört bölgeden bir tanesi. Çevresi, son süreçte çok da pozitif etkilenmedi. Özellikle burada düşünülen bir dönüşüm süreci, o bölgenin uzun yıllardır ne yazık ki harap bir halde bulunmasına sebep oldu. Orayla ilgili de özenli çalışmamız ve orayı en azından bir kısım dahi olsa doğrulara evirme noktasında yoğun bir çabamız olduğunu belirtmek isterim. Mimar Sinan'ın ustalığını, dehasını burada elbette size anlatacak değilim. Burası, Sinan’ın bütün bu haşmetini hissettiren bir bölge. Aynı zamanda hareketli bir merkez üretilmiş burada zamanında. Süleymaniye Camii’yle birlikte, ticaret alanlarıyla belki de bütün Osmanlı coğrafyasının en etkili, en kalabalık, en yoğun merkezlerinden birisi oldu. Ancak az önce de ifade ettiğim gibi, uzun zamandır atıl durumda ve ilgisiz kalan bir pozisyonla bugünlere kadar gelmişti. Arkadaşlarımla birlikte, o bölgede birçok noktada mevcutta çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.