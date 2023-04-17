İstanbul Balıkesirliler Derneği tarafından organize edilen geleneksel iftar yemeği Zeytinburnu ilçesinde bulunan Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi bahçesinde yapıldı. İstanbul Balıkesirliler Derneği Başkanı Mehmet Fatih Önsöz: "Önümüzde ki döneme damga vuran bir sivil toplum kuruluşu olacağız"

Yaklaşık 500 Balıkesirlinin katıldığı program; protokol konuşmaları, Kuran-I Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Daha sonra söz alan İstanbul Balıkesirliler Derneği Başkanı Mehmet Fatih Önsöz, “İftarımıza memleketimizin her kademesinden insanları iftarımıza davet ettik. Yoğun programları sebebiyle katılamayacağını bildiren bütün milletvekili adaylarımıza parti il başkanlarına teşekkür ederim. Genç, dinamik ve aynı zamanda tecrübeli bir ekipten oluşan yeni yönetimimizle birlikte ilk iftar organizasyonumuzu yapıyoruz. Artık yeni bir dönemin başladığını ilk etkinliğimizde ilan etmek istiyorum. İstanbul’da ulaşamadığımız bir tek Balıkesirli kalmayacak. Hem üye sayımızla hem etkinliklerimizle önümüzdeki döneme damga vuran bir sivil toplum kuruluşu olacağız. Kuvâ-yi Milliye şehrimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan tüm renkleri ile bir arada olacağız‘ dedi.

İftarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Önsöz, ‘ Bu vesileyle 11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız bugünlerde tüm İslam âleminin Kadir gecesini en hayırlı şekilde geçirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle nice bayramlara ermenizi temenni ediyorum ‘ diyerek sözlerini noktaladı.

Gerçekleştirilen iftar programına, Demokrat Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Zafer Yavuz, Milliyetçi Hareket Partisi Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısı Fahri Can, Zeytinburnu Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Ekiz, İstanbul Balıkesirliler Derneği Eski Başkanı İsmail Yaşar, Hodul Köyü Derneği Başkanı Esat Temel, Balıkesir Obası Derneği Başkanı Ali Kundakcı, Manyas-İrşadiyeliler Derneği Başkanı Kadir Özdemir ve Gönenliler Derneği Başkanı Yılmaz Gülay katıldı.

İftar etkinliğine katılan Balıkesirli vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bizleri bu güzel iftar sofrasında buluşturan, memleket hasretimizi dindiren tüm yönetime teşekkür ederiz" diye konuştular.