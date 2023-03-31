İYİ parti İnegöl İlçe Başkanı İsmail Karaman, İYİ parti İstanbul il binasına yapılan silahlı saldırı sonrası bir basın açıklaması yayınladı.

Karaman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı."İl Başkanlığımıza yapılan bu alçakça ve terörce saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İstanbulda bulunan tüm cesur dava arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.

Ülkemizin, milletimizin birliğini, huzurunu, demokrasi ve adalete olan inancını yeniden tesis etmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu saldırının azmettiricileri bilsinlerki!

Mücadele ve çabalarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. bügüne kadar yapılan her türlü baskı ve tehdite boyun eğmedik. Bu tarz eylemlerden korkarız diye düşünüyorsanız. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi, "silivri bizim için soğuk değil" Kalleşçe tasarladığınız tüm tuzakları bozacağız.