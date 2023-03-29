İstanbul’dan Tekirdağ’a getirilen uyuşturucu maddeler, şehre girmeden ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi’ne İstanbul’dan uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan duyum üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul-Çerkezköy D-567 Karayolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada yapılan yol kontrolünde; F.M., O.Ö., F.Ü. ve Ö.A isimli şüphelilerin üzerlerinde, kullandıkları araçlarda ve sonrasında ikametlerinde yapılan aramada; 3 bin 150 gram bonzai, 5 gram esrar, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin 835 TL ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında işlem başlatıldı.