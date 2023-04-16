Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul’un farklı ilçelerindeki taksi duraklarının başkanları ve taksicilerle sahurda bir araya geldi. Taksicilerin İstanbul’un gerçek dostları olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, “Sizler bu şehrin emin insanlarısınız. Bu yüzden sizler, bizim için kıymetlisiniz” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Taksicilerle Gönül Sofrası Sahur Buluşmaları"nda İstanbul’un taksicilerini ağırladı. Sahur programına İstanbul’un farklı ilçelerindeki taksi duraklarının başkanları ve taksiciler katıldı.

“Gönül köprüsünü bir adım öteye taşımak istedik”

İstanbul’un dört bir yanından taksicilerle gönül sofrasında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kartoğlu, “Radyo Başakşehir’in cuma klasiği haline gelen Duraklar Yarışıyor programıyla kurduğumuz gönül köprüsünü bir adım öteye taşımak istedik. Bugüne kadar hep bizler, sizlere konuk olduk. Bugün de biz, sizleri ağırlamak istedik. Bu vesileyle misafirperverliğiniz ve gösterdiğiniz yakınlıktan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Taksiciler, şehrin emin insanları”

Taksicilerin İstanbul’un gerçek dostları olduğunu vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Sizler bu şehrin emin insanlarısınız. Yeri geldiğinde bizler, yeri geldiğinde çocuklarımız, yeri geldiğinde kadınlarımız, sizlerin misafiri oluyoruz taksilerinizde. İşimize, okulumuza, hastaneye veya sevdiklerimize ulaştırıyorsunuz bizleri. Bu yüzden sizler, bizim için kıymetlisiniz” dedi.

Taksicilerden deprem bölgesine destek

Başkan Kartoğlu, “Buradan birçok arkadaşımız da Adıyaman’a gitmiş. Depremzede kardeşlerimizin oradaki yaralarını sarmak için. Buradan teşekkür ediyoruz. Taksici esnafının maşallahı var. Her yerde. Depremzede kardeşlerimizi bile unutmamışsınız. Ben biliyorum ki orada da yaraları saracak. Orada da elinden gelen tüm gayretleri sarf edeceksiniz. Çünkü taksici esnafımız, vatanını sever, milletini sever, bayrağını sever. Tabii aynı zamanda Başakşehir Belediyesi de orada depremzede kardeşlerinin yanında. Şu anda çok yoğun bir şekilde konteyner kentler kuruluyor. Elhamdülillah çoğunu bitirdik. Hızlıca o kardeşlerimizi de oralara taşıyacağız asrın felaketini yaşadık.”

“Bizi yalnız bırakmadınız”

Başkan Kartoğlu’nun hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadıklarını dile getiren İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar ise “Size çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bütün ilçe belediyelerimizden sizin yapmış olduğunuz çalışmaları ilçe belediyelerimizin, ilçe belediye başkanlarımızdan yapmasını buradan talep ediyorum. Çeşitli ilçelerden gelen arkadaşlarımız, çeşitli belediye başkanlarını tanıyan arkadaşlarımız da var. Cenazemizde bizi yalnız bırakmadınız. Batıl kalan duraklarımızda dayanışmayı arttırdınız. Şoförlerimizin sosyalleşmesine özen gösterdiniz. Onur kardeşimizin ve kıymetli ekibinizin sayesinde bu insanlar bir cuma akşamı da olsa, iki saatte olsa bir sosyalleşme imkanı, birbirlerini tanıma imkanı buldular” ifadelerini kullandı.