İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyulan dış kredilere Hazine onayını verdiğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dış kredilere onay verdiğini bildirdi.

Başkan İmamoğlu, "İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler" dedi.

İmamoğlu, kredilerin kullanılacağı ulaşım yatırımlarını da ekledi:

"M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapımı

M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı"