İstanbul’un fethi esnasında şehit olan 7 askerin kabirlerinin bulunduğu Zeytinburnu Kazlıçeşme Yedi Şehitler Türbesi bakımsızlıktan çöp yığını içinde kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki türbenin etrafındaki ve içindeki çöpler, havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul’un manevi hazinelerinden olan Zeytinburnu Kazlıçeşme Yedi Şehitler Türbesi’nde kabirleri bulunan askerler, Hz. Muhammed’in (Sallahü teala aleyhi vesselem) Hendek Savaşı’nda “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur” hadisi şerifiyle övülmüştü. İstanbul’un fethine katılan askerler Niğmelceyş olarak biliniyor. Niğmelceyş kabirlerinin ilk toplu kabir örneklerinden olan Zeytinburnu Kazlıçeşme Yedi Şehitler Türbesi’nde bulunan şehitlerin isimleri bilinmiyor. 1453 yılında şehit olan askerlerin gömüldüğü yer 1700’lü yıllarda Hacı İvaz Efendi tarafından duvarlarla çevrilmişti. Bugüne kadar uluşan ecdat yadigarı türbe ve çevresi, bakımsızlıktan çöp yığını içinde kaldı. Temizliği ve bakımı İBB bünyesinde olan türbenin içler acısı hali görenleri de üzüyor. Çöp yığını içinde kalan Zeytinburnu Kazlıçeşme Yedi Şehitler Türbesi havadan görüntülendi.

“Zeytinburnu Kazlıçeşme Yedi Şehitler Türbesi İstanbul’un fethine katılan askerleri bize hatırlatıyor”

Niğmelceyş kabirleri hakkında bilgi veren Tarihçi Yazar İbrahim Akkurt, “İstanbul’un maddi kültürel yapılarının yanı sıra manevi hazineleri olarak tabir ettiğimiz mekanları var. Yaklaşık 8500 yıllık tarihi geçmişi olan İstanbul’un manevi mücevherlerinden sayılan Niğmelceyş kabirlerinin ilk toplu kabir örneklerinden bir tanesindeyiz. Zeytinburnu Kazlıçeşme Yedi Şehitler Türbesi İstanbul’un fethine katılmış askerlerin hatıralarını bizlere hatırlatmaktadır. Niğmelceyş kavramı Peygamber Efendimizin Hendek Savaşı esnasında İstanbul’un fethini müjdelediği ve bu fethe katılan askerlerin ve komutanın yüce şahsiyetler olduğunu bildirdiği bir hadisi şeriftir. İslam tarihi literatüründe Peygamber Efendimizin mübarek dudaklarından Niğmelceyş ismi geçtiği için Türkçesi güzel askerler olan bu askerlerin Zeytinburnu’nda yer alması fetih hazırlıkları esnasında surların hemen yanında olmasından kaynaklanmaktadır. Fatih Sultan Mehmed İstanbul’un fethi esnasında ya da fetihten önce şehit olan askerlerin bulundukları yere gömülmelerini emretmiştir. Bu vesileyle bulundukları yerle birlikte ortamın, mahallenin ve mekanın şenlendirmesini amaç edinmiştir. Buradaki askerlerin kimlikleri bilinmemektedir. Buradaki şehitlikle ilgili şunu ifade edebiliriz. Burada 1453 tarihinde şehit olan askerlere Hacı İvaz Efendi isimli bir zat 1700’lü yıllarda etrafını duvarlarla çevirmek suretiyle koruma altına almış ve girişine bir inşa kitabesi koyarak bizlere bu tarihi hadiseyi ifade etmiştir” dedi.