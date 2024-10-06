İstanbul’un Kurtuluşu’nun 101’inci yılı, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinin ardından, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu tarafından 6 Ekim 1923’te kurtarıldı.

İstanbul’un Kurtuluşu’nun 101. yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende sırasıyla; Gül, Sivri ve İmamoğlu, kurumları adına Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından önce İmamoğlu, sonra Gül, Anıt Özel Defteri’ne yazdıkları mesajları okudu.

“İSTANBULLULARIN TEVECCÜHÜYLE, BU MUHTEŞEM KENTE VE GÜZEL İNSANLARINA HİZMET ETMENİN ONURUNU YAŞIYORUZ”

İmamoğlu, Anıt Özel Defteri’ne yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’un Kurtuluşu’nun 101. yıldönümü. 6 Ekim 1923 tarihinde, Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girişiyle, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere emaneti olan bu muhteşem şehrin semalarında, şanlı bayrağımız yeniden dalgalanmaya başladı. İstanbul'un acı dolu işgal günlerini sona erdiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmet anıyorum. Ruhları şad olsun. İstanbulluların teveccühüyle, bu muhteşem kente ve onun güzel insanlarına hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. İstanbul'u, dünyada hak ettiği yere ulaştırmak, her alanda öncü ve güçlü bir konuma taşımak için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşacağımıza, birlikte başaracağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Allah, bir daha İstanbul'a ve aziz vatanın bir karış toprağına işgal günleri yaşatmasın. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluş kutlu olsun.”

İmamoğlu, törenin ve açıklamanın ardından alanı dolduran öğrencilerin ilgi odağı oldu. Öğrencilerle selfie yapan İmamoğlu, vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi.